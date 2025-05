Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Continental im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 76,02 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 76,02 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 76,18 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,94 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.315 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 77,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,56 EUR aus.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

