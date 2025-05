Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag

Blick auf Continental-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 77,28 EUR zu.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 77,28 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 77,64 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 196.969 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,88 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 0,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 51,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 78,56 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 23.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

