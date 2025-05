Continental Aktie News: Continental am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 77,60 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 77,60 EUR zu. Bei 78,00 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,98 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 14.615 Aktien.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 34,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 78,56 EUR.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Continental-Aktie.

