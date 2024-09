Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 61,24 EUR.

Um 15:48 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 61,24 EUR nach oben. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,48 EUR aus. Bei 61,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.983 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 21,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 51,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,67 EUR aus.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

