Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 63,38 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 63,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 63,38 EUR. Bei 63,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 92.682 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,97 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,44 EUR.

Am 11.11.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 9,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,20 EUR je Aktie.

