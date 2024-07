Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 53,84 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 53,84 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 53,98 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,78 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.470 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 51,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 4,20 Prozent Luft nach unten.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,89 EUR an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

