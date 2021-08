Continental-Aktie aktuell: Continental zeigt sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 115,74 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.562 Punkten tendiert. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,06 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.023 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,04 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2020 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 134,54 EUR für die Continental-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,62 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Ausblick: Continental informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Conti vor Einsatz von recyceltem PET

Daimler-Aktie, Conti-Titel & Co.: Anleger fahren ab auf Autowerte

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com