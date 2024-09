Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 61,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,70 EUR an. Bei 61,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 83.242 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 21,89 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,48 EUR ab. Abschläge von 15,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Continental die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

