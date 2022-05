Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der Continental-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 64,70 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 64,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.555 Continental-Aktien.

Bei 118,65 EUR markierte der Titel am 08.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 56,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 91,31 EUR.

Continental ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.599,30 EUR – eine Minderung von 48,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.895,00 EUR eingefahren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 09.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

