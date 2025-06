Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 76,06 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 76,06 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 75,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.124 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 3,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 32,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,56 EUR aus.

Am 23.04.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

