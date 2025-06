Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,72 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,72 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.006 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,62 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,11 EUR an.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,91 Mrd. EUR, gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 49,89 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,72 EUR je Aktie.

