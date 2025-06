Continental Aktie News: Continental am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,24 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 76,24 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 76,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,46 EUR. Bisher wurden heute 3.816 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 49,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,11 EUR.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

