Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag tiefer

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 65,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 65,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.275 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 15,60 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.258,90 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,99 EUR je Continental-Aktie.

