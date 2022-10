Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 48,67 EUR nach oben. Bei 49,24 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 289.484 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 111,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 56,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 9,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.444,10 EUR – eine Minderung von 4,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.907,90 EUR eingefahren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

