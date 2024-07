Continental Aktie News: Continental steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 60,96 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 60,96 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 61,34 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 375.218 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 28,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,39 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 74,56 EUR.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

