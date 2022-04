Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 63,80 EUR abwärts. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 279.565 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,77 EUR an.

Am 11.05.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,90 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Continental am 11.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 09.03.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 10,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

