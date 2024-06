Continental Aktie News: Continental fällt am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 61,18 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 61,18 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 61,08 EUR. Bei 61,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.286 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 21,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,00 EUR.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,79 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

