Continental findet neuen Finanzvorstand

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Autozulieferer Continental hat einen Nachfolger für Finanzvorstand Olaf Schick gefunden. Der 55-jährige Roland Welzbacher werde zum 1. August in den Vorstand berufen und auf Schick folgen, der im Dezember um seine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten habe, teilte der Dax-Konzern am Freitag mit. Nach einer gemeinsamen Übergangszeit werde Welzbacher die Funktion als Finanzvorstand am 1. Oktober übernehmen.

"Mit Roland Welzbacher haben wir eine sehr erfahrene und mit dem Unternehmen tief verbundene Führungskraft in den Vorstand berufen. Auch im Hinblick auf die geplante Verselbstständigung des Unternehmensbereichs ContiTech und die dann auf Reifen fokussierte Continental AG ist er eine hervorragende Wahl für das Mandat des Finanzvorstands", sagte Wolfgang Reitzle , Aufsichtsratschef von Continental, laut Mitteilung.

Wie bereits bekannt, wechselt Schick dann zu Mercedes-Benz und wird dort Rechtsvorstand. Die Vertragsauflösung von Schick bei Continental erfolgt also mit Wirkung zum 30. September 2025 nach dem geplanten Abschluss des Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive./mis/jha/