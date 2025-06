Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 75,12 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 75,12 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,48 EUR nach. Bei 76,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 87.586 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 47,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,56 EUR.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach -0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

