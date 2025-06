Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 76,48 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 76,48 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 77,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 150.451 Stück.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 33,29 Prozent Luft nach unten.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,56 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber -0,27 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,72 EUR je Aktie belaufen.

