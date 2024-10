Continental Aktie News: Continental am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 54,60 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 3,0 Prozent auf 54,60 EUR nach. Bei 54,14 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,76 EUR. Bisher wurden heute 215.861 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 7,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,78 EUR aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

