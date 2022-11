Continental Aktie News: Continental am Mittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 56,08 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 56,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.318 Continental-Aktien.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 26,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 75,31 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 09.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

