Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 76,38 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 76,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 76,48 EUR. Bei 76,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 90.363 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 33,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,11 EUR an.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 11,10 EUR im Jahr 2028 aus.

