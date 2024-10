Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 57,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 3,5 Prozent. Bei 57,94 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 57,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.957 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit Abgaben von 11,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 76,89 EUR.

Am 07.08.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,15 EUR je Continental-Aktie.

