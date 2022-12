Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 56,96 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,02 EUR aus. Bei 55,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.867 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,80 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 42,93 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 74,08 EUR.

Continental veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 8.000,00 EUR umsetzen können.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,75 EUR fest.

