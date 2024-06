Continental Aktie News: Continental verliert am Vormittag

So bewegt sich Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 60,76 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 60,76 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 60,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,74 EUR. Zuletzt wechselten 4.716 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 29,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 4,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,00 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Continental-Aktie belaufen.

