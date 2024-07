Continental Aktie News: Continental am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 59,10 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 59,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,36 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.700 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 32,66 Prozent zulegen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,21 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,79 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

