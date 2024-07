Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 59,52 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 59,52 EUR zu. Bei 59,72 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 2.253 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 24,08 Prozent niedriger. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,21 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,56 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,79 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

