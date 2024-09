Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 53,12 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,12 EUR. Bei 53,44 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.672 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 3,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Continental-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

