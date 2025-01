Continental Aktie News: Continental zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 64,80 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,92 EUR aus. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.643 Continental-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,94 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,44 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 11.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,98 Prozent zurück. Hier wurden 9,83 Mrd. EUR gegenüber 10,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

