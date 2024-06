Continental Aktie News: Continental fällt am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 59,16 EUR ab.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,8 Prozent auf 59,16 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 59,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.135 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 24,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,62 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,00 EUR an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

