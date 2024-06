Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 60,16 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 60,16 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 60,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.931 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 23,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

