Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 56,08 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 56,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 55,88 EUR. Mit einem Wert von 58,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 320.287 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2024 (55,88 EUR). Mit einem Kursverlust von 0,36 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,00 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,03 Prozent zurück. Hier wurden 9,79 Mrd. EUR gegenüber 10,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

