Continental-Aktie aktuell: Continental gewinnt an Fahrt

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 111,10 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 13.290 Punkten steht. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 112,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 175.406 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2019 markierte das Papier bei 122,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 51,45 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,24 EUR an. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2021 8,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

