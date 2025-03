Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Montagmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 70,06 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 70,06 EUR. Bei 70,56 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.921 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,04 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 37,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,64 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,11 EUR je Continental-Aktie an.

Am 04.03.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,10 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,19 EUR je Continental-Aktie.

