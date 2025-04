Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 64,48 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 64,48 EUR nach. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 64,00 EUR ein. Bei 64,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 192.329 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 72,96 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 11,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 20,87 Prozent wieder erreichen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 04.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

