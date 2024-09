Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Continental im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 54,48 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 54,48 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 54,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.567 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 43,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Abschläge von 6,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

