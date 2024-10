Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 59,58 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 59,58 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 59,88 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,52 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 57.765 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 24,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 14,37 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,89 EUR an.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus