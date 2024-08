Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Montagvormittag vor

Continental im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 59,32 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 59,32 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,32 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,14 EUR. Zuletzt wechselten 7.259 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 24,34 Prozent niedriger. Bei 51,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,22 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,31 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

