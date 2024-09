Continental Aktie News: Continental am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 55,84 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 55,84 EUR. Bei 56,80 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 211.346 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Gewinne von 40,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,78 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,24 EUR je Aktie aus.

