Continental Aktie News: Continental verliert am Mittwochvormittag

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 66,66 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 66,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 66,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.932 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,46 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,13 EUR aus.

Am 11.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

