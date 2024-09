Continental Aktie News: Continental am Nachmittag fester

So entwickelt sich Continental

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 55,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Bei 55,30 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 54,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 94.888 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 42,13 Prozent zulegen. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,78 EUR.

Continental veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,37 EUR je Continental-Aktie.

