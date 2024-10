Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 59,22 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 59,22 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 59,50 EUR zu. Bei 58,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.169 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 32,39 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,89 EUR aus.

Am 07.08.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,02 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

