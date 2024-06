Continental Aktie News: Continental am Vormittag gefragt

Kurs der Continental

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 55,38 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,38 EUR an. Mit einem Wert von 55,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.404 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 41,57 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.06.2024 Kursverluste bis auf 54,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 78,00 EUR.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

