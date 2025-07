Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,12 EUR ab.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 76,12 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 74,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.350 Continental-Aktien.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 32,97 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,89 Prozent zurück. Hier wurden 4,91 Mrd. EUR gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2026 9,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

