Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 74,64 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 74,64 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 74,56 EUR. Bei 75,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.533 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,65 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,49 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,26 EUR fest.

