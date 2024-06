Continental Aktie News: Continental büßt am Donnerstagvormittag ein

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,70 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 52,70 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 52,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.385 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 48,77 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,62 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,15 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,88 EUR an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,76 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

