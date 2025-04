Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roter Tendenz

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 68,72 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 68,72 EUR nach. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 67,92 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 67,92 EUR. Bisher wurden heute 74.189 Continental-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR an. Gewinne von 6,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 34,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 76,33 EUR angegeben.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 10,10 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,95 EUR je Aktie.

