Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Mittwochvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 69,58 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 69,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 69,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,14 EUR. Zuletzt wechselten 23.415 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR. Gewinne von 12,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,44 EUR angegeben.

Continental gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Continental am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,20 EUR je Aktie belaufen.

