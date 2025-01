Continental will bei Contitech Werke in Deutschland schließen - 580 Jobs betroffen

DOW JONES--Continental setzt bei seiner Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angesichts eines anhaltenden Nachfragerückgangs in wichtigen Branchen den Rotstift an. Der DAX-Konzern plant laut Mitteilung in dem Bereich Werksschließungen an deutschen Standorten. Von den Maßnahmen seien insgesamt etwa 580 Mitarbeiten betroffen.

Geplant sei die Einstellung der Produktion an den Standorten Bad Blankenburg (Thüringen), Stolzenau (Niedersachsen) und Moers (Nordrhein-Westfalen) sowie die Einstellung des Werkzeugbaus am Doppelstandort Frohburg und Geithain (Sachsen). Zudem sollen die Aktivitäten des künftig eigenständigen Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) am Standort Hamburg verkleinert werden.

Probleme bereiten Contitech besonders die Entwicklungen in der Automobilwirtschaft und beim Braunkohleabbau in Europa. "Es ist unser erklärtes Ziel, die geplanten Maßnahmen so sozialverantwortlich wie möglich zu gestalten und insbesondere möglichst vielen Beschäftigten einen Wechsel in andere Unternehmensteile zu ermöglichen", so Philip Nelles, Mitglied des Continental-Vorstands und Leiter des Unternehmensbereichs Contitech, laut Mitteilung.

In Deutschland beschäftigt Contitech etwa 11.000 Mitarbeiter,

